Сербия купила у Кипра 11 вертолетов российского производства

Сербия приобрела у Кипра 11 вертолетов Ми-35 российского производства, стремясь укрепить свои военно-воздушные силы и сохранить региональное военное преимущество.

Об этом заявил в четверг президент страны Александар Вучич, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Кипра и Сербия договорились в 2021 году о закупке устаревших Ми-35, требующих капитального ремонта, за неопределенную цену, часть которой Белград заплатил, экспортируя оружие сербского производства.

"Мы заплатили более половины нашим кипрским братьям нашим оружием... в основном... артиллерией", – сказал Вучич журналистам на презентации на военно-воздушной базе Батайница под Белградом.

Он также объявил о продаже 48 самоходных гаубиц сербского производства на общую сумму 311 миллионов евро в неназванную страну. "Эта процедура еще должна пройти через их парламент", – сказал Вучич.

Сербия, кандидат на вступление в Европейский Союз, которая имеет одну из крупнейших армий на Западных Балканах, все еще полагается на бывшие советские военные технологии, но в последние годы она начала закупать западные и китайские системы вооружения и самолеты.

В июне Вучич заявил, что Белград ведет переговоры о покупке истребителей Rafale у французской компании Dassault. Сербия уже купила вертолеты и транспортные самолеты Airbus.

Сербские власти также заявили о том, что китайское вооружение значительно усилило ее вооруженные силы.

Сербия является нейтральной в военном отношении, но она присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира" – программе для стран, которые не стремятся вступить в альянс.

Белград свернул военное сотрудничество с Москвой после вторжения России в Украину и осудил это вторжение. Но, в отличие от ЕС и других западных стран, он не ввел санкций против Москвы.

Военный бюджет Сербии составляет 1,43 миллиарда долларов или 2% валового внутреннего продукта.