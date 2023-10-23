У Сербії розповіли, як китайська зброя посилила їхню армію

Сербська влада заявляє про те, що китайське військове озброєння значно посилило її збройні сили.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю державному виданню КНР Global Times заявив віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Сербії Мілош Вучевич.

Посадовець висловив зазначив, що китайська зброя допоможе модернізувати сербські збройні сили, та висловив сподівання на подальший розвиток двостороннього співробітництва, особливо у військовій сфері.

"Що стосується двосторонніх сербсько-китайських відносин, я б виділив військову співпрацю, а також економічну співпрацю і численні інвестиції, які є дуже важливими для нашої країни", – сказав Вучевич.

За його словами, зусилля з оснащення і модернізації збройних сил країни спрямовані на оборону. Міністр вказав, що китайські зенітний ракетний комплекс середньої дальності FK-3 та безпілотні літальні апарати CH-95 і CH-92A є одними з найважливіших оборонних систем, які придбала Сербія.

"Ми продовжимо нарощувати наші можливості, як в людських ресурсах, так і в озброєнні та військовій техніці, щоб бути здатними захистити наш народ, де б він не жив, та бути гарантом незалежності Сербії", – сказав Вучевич.

Він також висловив упевненість, що дві країни розвиватимуть свої відносини, оскільки Китай є одним з "найнадійніших" друзів Сербії.

Балканська країна продемонструвала свої зенітно-ракетні комплекси китайського виробництва разом з іншим військовим обладнанням, придбаним як у РФ, так і на Заході, у квітні 2022 року.

Сербія придбала систему протиповітряної оборони FK-3, подібну до російської С-300, у 2019 році. Її доставили з КНР минулого року.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна вивчає досвід війни Росії проти України.

Навесні цього року з'явились непідтверджені повідомлення про те, що Сербія могла надати Україні певне озброєння через посередників, що викликало істерику в Росії.

Хоча сербська влада спершу заперечувала інформацію, пізніше Вучич визнав, що певна частина сербської зброї таки могла потрапити в Україну.

На початку червня президент Сербії заявив, що він не проти продажу сербських боєприпасів посередникам, які відправляють їх в Україну.