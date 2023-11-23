Німецька поліція заарештувала двох підозрюваних у незаконному ввезенні в ЄС 200 мігрантів

Німецька поліція заарештувала двох чоловіків у четвер після рейдів, спрямованих на боротьбу з організованою контрабандою мігрантів у столиці країни та північній землі Нижня Саксонія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Близько 260 поліцейських взяли участь у рейдах і обшуках на восьми об'єктах у Нижній Саксонії і ще шести в Берліні.

Підозрюваних звинувачують у незаконному ввезенні до Європейського Союзу понад 200 мігрантів, більшість з яких – сирійці.

Одного з підозрюваних, 23-річного чоловіка з Берліна, заарештували в Гарбзені поблизу Ганновера. Інший, 40-річний чоловік, був поміщений під варту в Лерте поблизу Ганновера на підставі австрійського ордера на арешт.

Влада не встановила особи підозрюваних. Але співробітники служби безпеки стверджують, що вони були частиною групи контрабандистів, більшість з яких були іракцями, які нібито ввезли щонайменше 208 мігрантів до ЄС під час десятка поїздок у період з серпня 2022 року по червень 2023 року.

Чоловіків підозрюють у тому, що вони перевозили мігрантів у сильну спеку і "непристосованими транспортними засобами", а також не давали пасажирам відпочинку і їжі.

Вони нібито брали по 4-5 тисяч євро з людини. Маршрут, яким прямували контрабандисти, пролягав через Угорщину, Австрію, Чехію і, врешті-решт, до Німеччини.

В останні тижні Німеччина також почала проводити систематичні перевірки на своїх кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією, щоб запобігти проникненню в країну нелегальних мігрантів.

У Німеччині на вихідних заявили, що задоволені результатами впровадження прикордонного контролю із сусідніми державами для запобігання нелегальній міграції.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.

А керівна коаліція у Німеччині узгодила поправку до законодавства, що має спростити доступ до ринку праці для шукачів притулку.