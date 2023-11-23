Немецкая полиция арестовала двух подозреваемых в незаконном ввозе в ЕС 200 мигрантов

Немецкая полиция арестовала двух мужчин в четверг после рейдов, направленных на борьбу с организованной контрабандой мигрантов в столице страны и северной земле Нижняя Саксония.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Около 260 полицейских приняли участие в рейдах и обысках на восьми объектах в Нижней Саксонии и еще шести в Берлине.

Подозреваемых обвиняют в незаконном ввозе в Европейский Союз более 200 мигрантов, большинство из которых – сирийцы.

Одного из подозреваемых, 23-летнего мужчину из Берлина, арестовали в Гарбзене вблизи Ганновера. Другой, 40-летний мужчина, был помещен под стражу в Лерте близ Ганновера на основании австрийского ордера на арест.

Власти не установили личности подозреваемых. Но сотрудники службы безопасности утверждают, что они были частью группы контрабандистов, большинство из которых были иракцами, которые якобы ввезли по меньшей мере 208 мигрантов в ЕС во время десятка поездок в период с августа 2022 года по июнь 2023 года.

Мужчин подозревают в том, что они перевозили мигрантов в сильную жару и "неприспособленными транспортными средствами", а также не давали пассажирам отдыха и еды.

Они якобы брали по 4-5 тысяч евро с человека. Маршрут, по которому следовали контрабандисты, пролегал через Венгрию, Австрию, Чехию и, в конце концов, в Германию.

В последние недели Германия также начала проводить систематические проверки на своих границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, чтобы предотвратить проникновение в страну нелегальных мигрантов.

В Германии на выходных заявили, что довольны результатами внедрения пограничного контроля с соседними государствами для предотвращения нелегальной миграции.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество искателей убежища и остановить рост рейтинга ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.

Ранее правящая коалиция в Германии согласовала поправку к законодательству, которая должна упростить доступ к рынку труда для соискателей убежища.