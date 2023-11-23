Посольство звернулось до МЗС Польщі через смерть українського водія на кордоні

Посольство України в Польщі звернулось до польського Міністерства закордонних справ із нотою у зв’язку зі смертю українського водія, який перебував у черзі кордоні, утвореній через страйк перевізників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

"Посольство в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Відповідні сигнали доведені також до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі", – написав Зварич у Facebook.

Дипломат підкреслив, що страйк польських перевізників загрожує життю та здоров’ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці дорожнього руху, що дозволяє Польщі за законом розпустити зібрання.

"Ми закликаємо польську владу до рішучих дій з розблокування руху і недопущення, щоб українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов – ставали заручниками дій організаторів протесту", – додав він.

Раніше стало відомо, що в Польщі біля пункту пропуску "Корчова – Краківець", де польські перевізники блокують кордон, помер уже другий український водій.

Польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, у четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика-Шегині". Їхня блокада може тривати до 3 січня.

Верховна Рада 22 листопада звернулася до нових Сейму і Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.