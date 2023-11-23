На польсько-українському кордоні помер ще один водій

У Польщі біля пункту пропуску "Корчова – Краківець", де, зокрема, польські перевізники блокують кордон, помер ще один український водій.

Як пише "Європейська правда", про це Суспільному заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

За його інформацією, водій, ім'я якого не називають, помер сьогодні вночі у Корчові на стоянці. Машина померлого має харківські номери.

"Я розумію, що, скоріше за все, причини там фізіологічні, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло коли вони зможуть попасти в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики і правоохоронні органи, але факт є", – зазначив Балін.

Раніше перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" 11 листопада у своїй вантажівці помер український водій, який планував перетнути кордон.

Напередодні організатор акції з блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер, голова люблінського осередку ультраправої партії "Конфедерація", оголосив про намір продовжити протест на місяць – до 1 лютого 2024 року.

Польські перевізники з 6 листопада продовжують блокувати інші три прикордонні переходи з Україною – "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне".

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури напередодні спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги, щоб забезпечити заблокованих українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.