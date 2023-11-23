У Єврокомісії не вважають, що вибори в Нідерландах вплинуть на їхнє членство в ЄС

Європейська комісія не бачить загрози виходу Нідерландів із Європейського Союзу після перемоги на дострокових виборах напередодні ультраправої та євроскептичної "Партії свободи".

Про це на брифінгу в четвер заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє "Європейська правда".

Мамер зауважив, що виконавчий орган ЄС "ніколи не коментує результати парламентських виборів" у державах-членах.

"Хотів би відзначити, це те, що Нідерланди є членом-засновником Європейського Союзу і дуже сильним членом нашого союзу. Вибори відбуваються в державах-членах регулярно, і це, по суті, жодним чином не ставить під сумнів членство будь-якої країни в Європейському Союзі", – додав він.

Представник Єврокомісії сказав, що там і далі розраховують на "активну участь Нідерландів в Європейському Союзі".

На парламентських виборах у Нідерландах майже повний підрахунок голосів виборців підтвердив, що антиєвропейська ультраправа "Партія свободи" (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, здобуває перемогу з величезним відривом від опонентів.

Вілдерс – прихильник політики угорського прем’єра Віктора Орбана, він відкрито виступає проти ЄС, закликаючи Нідерланди контролювати кордони, значно скоротити свої виплати Союзу та блокувати приєднання будь-яких нових членів.

Він також неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачати зброю Україні, кажучи, що зброя потрібна їм для захисту.

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