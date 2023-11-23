В Еврокомиссии не считают, что выборы в Нидерландах повлияют на их членство в ЕС

Европейская комиссия не видит угрозы выхода Нидерландов из Европейского Союза после победы на досрочных выборах накануне ультраправой и евроскептической "Партии свободы".

Об этом на брифинге в четверг заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает "Европейская правда".

Мамер отметил, что исполнительный орган ЕС "никогда не комментирует результаты парламентских выборов" в государствах-членах.

"Хотел бы отметить, это то, что Нидерланды являются членом-основателем Европейского Союза и очень сильным членом нашего союза. Выборы происходят в государствах-членах регулярно, и это, по сути, никоим образом не ставит под сомнение членство любой страны в Европейском Союзе", – добавил он.

Представитель Еврокомиссии сказал, что там продолжают рассчитывать на "активное участие Нидерландов в Европейском Союзе".

На парламентских выборах в Нидерландах почти полный подсчет голосов избирателей подтвердил, что антиевропейская ультраправая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине, одерживает победу с огромным отрывом от оппонентов.

Вилдерс – сторонник политики венгерского премьера Виктора Орбана, он открыто выступает против ЕС, призывая Нидерланды контролировать границы, значительно сократить свои выплаты Союзу и блокировать присоединение любых новых членов.

Он также неоднократно заявлял, что Нидерланды должны прекратить поставлять оружие Украине, говоря, что оружие нужно им для защиты.

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