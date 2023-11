Орбан зрадів через сенсаційні результати виборів у Нідерландах

Глава угорського уряду Віктор Орбан зрадів приголомшливій перемозі на парламентських виборах у Нідерландах антиєвропейської Партії свободи (PVV) Герта Вілдерса.

Своєю радістю Орбан поділився у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Вітер змін вже тут! Вітаємо Герта Вілдерса з перемогою на виборах у Нідерландах!", – зазначив Орбан, опублікувавши GIF-файл з уривком музичного відео пісні Scorpions "Вітер змін".

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J