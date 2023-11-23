Естонія не підтримує внесення змін до договорів ЄС

На думку Естонії, незважаючи на бажання Європейського парламенту, немає жодних підстав для внесення змін до договорів Європейського Союзу, адже це призвело б до більшої концентрації влади в інституціях ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

"Уряд Естонії вважає, що нам не потрібно сьогодні демонтувати Основний договір для розширення. І ми, безумовно, не повинні жодним чином відмовлятися від принципу одностайності, тому що це те, що надає естонській державі вагу, що дає їй місце за столом переговорів", – сказав міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

У Європарламенті в середу пропозиція скликати форум для узгодження змін до договорів Європейського Союзу була підтримана незначною більшістю голосів. Євродепутати хочуть розширити повноваження ЄС у кількох сферах, які досі були компетенцією країн, і скасувати, серед іншого, вимогу одностайності при введенні санкцій і прийнятті інших зовнішньополітичних рішень.

"Ми не підтримуємо відкриття базового договору, ми не підтримуємо втрату одностайності. Ми дуже чітко дотримуємося думки, що одностайність дуже важлива", – підкреслив Тсахкна.

Однак, за його словами, слід обговорити, що у разі розширення Європейського Союзу, як можна буде забезпечити його ефективне функціонування. Водночас, він підкреслив, що не слід пов'язувати питання розширення і майбутнє Європейського Союзу.

"Ми не повинні розділяти дві різні теми, одна з яких – розширення, а інша – ширший підхід до того, яких реформ потребує Європейський Союз. І ці дебати, власне, має провести наступний парламент, тобто Європарламент, який буде обраний наступного літа", – підкреслив він.

В чинному польському уряді заявили, що членство Польщі в ЄС є великою цінністю, і там не згодні з реформою ЄС, яка в майбутньому призведе до його розпаду.