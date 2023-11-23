Эстония не поддерживает внесение изменений в договоры ЕС

По мнению Эстонии, несмотря на желание Европейского парламента, нет никаких оснований для внесения изменений в договоры Европейского Союза, ведь это привело бы к большей концентрации власти в институтах ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

"Правительство Эстонии считает, что нам не нужно сегодня демонтировать Основной договор для расширения. И мы, безусловно, не должны никоим образом отказываться от принципа единодушия, потому что это то, что придает эстонскому государству вес, что дает ему место за столом переговоров", – сказал министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

В Европарламенте в среду предложение созвать форум для согласования изменений в договоры Европейского Союза было поддержано незначительным большинством голосов. Евродепутаты хотят расширить полномочия ЕС в нескольких сферах, которые до сих пор были компетенцией стран, и отменить, среди прочего, требование единогласия при введении санкций и принятии других внешнеполитических решений.

"Мы не поддерживаем открытие базового договора, мы не поддерживаем потерю единодушия. Мы очень четко придерживаемся мнения, что единодушие очень важно", – подчеркнул Тсахкна.

Однако, по его словам, следует обсудить, что в случае расширения Европейского Союза, как можно будет обеспечить его эффективное функционирование. В то же время, он подчеркнул, что не следует связывать вопрос расширения и будущее Европейского Союза.

"Мы не должны разделять две разные темы, одна из которых – расширение, а другая – более широкий подход к тому, в каких реформах нуждается Европейский Союз. И эти дебаты, собственно, должен провести следующий парламент, то есть Европарламент, который будет избран следующим летом", – подчеркнул он.

В действующем польском правительстве заявили, что членство Польши в ЕС является большой ценностью, и там не согласны с реформой ЕС, которая в будущем приведет к его распаду.