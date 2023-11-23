Європарламент засудив втручання РФ у справи Грузії, закликав до санкцій через окупацію

Європарламент засудив вбивство російськими окупантами у Цхінвальському регіоні громадянина Грузії і викрадення ще одного.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту, повідомляє "Європейська правда".

Текст був прийнятий 495 голосами "за", 7 "проти" і 50 "утрималися".

"Парламент рішуче засуджує вбивство Тамаза Гінтурі та незаконне викрадення Левана Дотіашвілі і закликає до ретельного розслідування цього та інших вбивств", – йдеться у резолюції.

Депутати Європарламенту висловили повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів і рішуче засудили незаконну окупацію грузинських регіонів Абхазії та Цхінвалі/Південної Осетії Російською Федерацією.

"Парламент закликає Російську Федерацію виконати Угоду про припинення вогню від 2008 року, укладену за посередництва ЄС, вивести всі окупаційні війська та звільнити всіх грузинських громадян, які незаконно утримуються під вартою окупаційного режиму", – заявили у Європарламенті.

Євродепутати також закликали Раду ЄС запровадити цільові санкції проти осіб, відповідальних за порушення суверенітету, територіальної цілісності та прав людини в Грузії, і засудили втручання Росії у внутрішню політику Грузії.

6 листопада в районі грузинського села Кірбалі, що поблизу межі з окупованим Цхінвальським регіоном (Південною Осетією), російські військові вбили громадянина Грузії під час спроби затримання.

За даними спецслужби, інцидент стався 6 листопада на окупованій території. Про загиблого відомо, що він місцевий мешканець літнього віку.

Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідування за фактом вбивства громадянина Грузії та викрадення ще одного російськими військовими біля села Кірбалі. Викраденого чоловіка через кілька днів відпустили.