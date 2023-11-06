Військові РФ вбили громадянина Грузії в окупованому Цхінвальському регіоні

У понеділок в районі грузинського села Кірбалі Горійського муніципалітету поблизу розмежувальної лінії з невизнаною Південною Осетією російські військові вбили громадянина Грузії під час спроби затримання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на Службу держбезпеки Грузії (СДБ).

За даними спецслужби, інцидент стався 6 листопада на окупованій території під час спроби незаконного затримання. Ще один грузинський громадянин був незаконно затриманий.

"Активна комунікація ведеться з використанням усіх інструментів, доступних центральному уряду Грузії", – зазначили у СДБ.

Загиблий – літній місцевий житель. Інших подробиць поки що не повідомляють.

На інцидент вже відреагувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Глибоко обурена смертельним розстрілом російськими окупаційними військами громадянина Грузії під час незаконного арешту. Цей кричущий напад на грузинську державність вкотре викриває справжню природу "брата-єдиновірця", – написала вона у себе в Twitter (X).

Вона закликала міжнародне співтовариство однозначно засудити дії Росії, яка "грубо і безсоромно порушила всі міжнародні норми".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі висловив співчуття родичам загиблого.

"Інцидент ще раз підтверджує складну обстановку з безпекою на місцях і свідчить про важкі наслідки окупації, з яким доводиться стикатися і мирному населенню", – наводить його заяву телеканал Rustavi 2.

Гарібашвілі зазначив, що ведеться активна робота щодо якнайшвидшого звільнення незаконно утримуваного громадянина Грузії.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту дати відповідну оцінку і відреагувати на інцидент, а представників окупаційного режиму – співпрацювати з усіма сторонами для встановлення та покарання винного", – додав він.

Нагадаємо, 1 листопада Грузія повідомила про випадок викрадення свого громадянина російськими військовими на межі з окупованими територіями Цхінвальського регіону (невизнаної Південної Осетії).

Випадки викрадення грузинських громадян у районах вздовж лінії розмежування з окупованими територіями є непоодинокими.

Також РФ здійснює уздовж лінії розмежування так звану "бордеризацію" – демаркацію межі з окупованим Цхінвальським регіоном, при цьому заходячи за межу реальної лінії розмежування і відхоплюючи додаткові шматки з території, контрольованої офіційним Тбілісі.

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