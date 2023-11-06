Грузія почала розслідування вбивства свого громадянина окупантами РФ у Цхінвальському регіоні

Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідування за фактом вбивства громадянина Грузії та викрадення ще одного російськими військовими біля села Кірбалі.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

МВС почало розслідування за ст. 109 і 143 кримінального кодексу Грузії за фактом вбивства одного громадянина Грузії та викрадення ще одного окупаційними російськими військами біля села Кірбалі у Горійському муніципалітеті, повідомили у відомстві.

"Правоохоронні органи провадять слідчі дії за цим фактом", – оголосили у відомстві.

Як стало відомо, у понеділок в районі грузинського села Кірбалі, що поблизу межі з окупованим Цхінвальським регіоном (Південною Осетією), російські військові вбили громадянина Грузії під час спроби затримання.

За даними спецслужби, інцидент стався 6 листопада на окупованій території. Про загиблого відомо, що він місцевий мешканець літнього віку.

Нагадаємо, 1 листопада Грузія повідомила про випадок викрадення свого громадянина російськими військовими на межі з окупованими територіями Цхінвальського регіону, що стало вже другим таким випадком за тиждень.

Випадки викрадення грузинських громадян у районах вздовж лінії розмежування з окупованими територіями є непоодинокими.

Також РФ систематично здійснює уздовж лінії розмежування так звану "бордеризацію" – демаркацію межі з окупованим Цхінвальським регіоном, при цьому заходячи за межу реальної лінії розмежування і відхоплюючи додаткові шматки з території, контрольованої офіційним Тбілісі.

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