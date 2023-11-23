Европарламент осудил вмешательство РФ в дела Грузии, призвал к санкциям из-за оккупации

Европарламент осудил убийство российскими оккупантами в Цхинвальском регионе гражданина Грузии и похищение еще одного.

Об этом говорится в резолюции Европарламента, сообщает "Европейская правда".

Текст был принят 495 голосами "за", 7 "против" и 50 "воздержались".

"Парламент решительно осуждает убийство Тамаза Гинттури и незаконное похищение Левана Дотиашвили и призывает к тщательному расследованию этого и других убийств", – говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и решительно осудили незаконную оккупацию грузинских регионов Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии Российской Федерацией.

"Парламент призывает Российскую Федерацию выполнить Соглашение о прекращении огня от 2008 года, заключенное при посредничестве ЕС, вывести все оккупационные войска и освободить всех грузинских граждан, которые незаконно содержатся под стражей оккупационного режима", – заявили в Европарламенте.

Евродепутаты также призвали Совет ЕС ввести целевые санкции против лиц, ответственных за нарушение суверенитета, территориальной целостности и прав человека в Грузии, и осудили вмешательство России во внутреннюю политику Грузии.

6 ноября в районе грузинского села Кирбали, что вблизи границы с оккупированным Цхинвальским регионом (Южной Осетией), российские военные убили гражданина Грузии при попытке задержания.

По данным спецслужбы, инцидент произошел 6 ноября на оккупированной территории. О погибшем известно, что он местный житель пожилого возраста.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту убийства гражданина Грузии и похищения еще одного российскими военными возле села Кирбали.