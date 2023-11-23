ЗМІ: Орбан хоче провести референдум про "гроші ЄС" спільно з виборами до Європарламенту

Угорська влада обмірковує проведення у середині 2024 року референдуму на тему отримання коштів із фондів Європейського Союзу, намагаючись мобілізувати свій електорат і забезпечити перевагу в переговорах із Єврокомісією.

Про це від наближеного до уряду Угорщини джерела дізнався портал журналістських розслідувань у Східній Європі VSquare, повідомляє "Європейська правда".

Інформація про можливий референдум з’явилась на тлі проведення "національної консультації" – неформального опитування поштою угорців, яке містить 11 маніпулятивних питань, зокрема й пов’язаних із Україною.

За даними джерела, соціологи, що працюють на уряд Віктора Орбана, проводять таємні внутрішні опитування щодо сценарію, за яким за результатами "національної консультації" може відбутися референдум.

Цей референдум мав би відбутися одночасно з виборами до Європейського парламенту у 2024 році (заплановані на 6-9 червня), які в Угорщині відбуваються паралельно з місцевими муніципальними виборами.

"За словами джерела, ідея полягає в тому, щоб запитати виборців, чи хочуть вони, щоб Європейська комісія розблокувала заморожені фонди ЄС для Угорщини, і м'яко пов'язати це з членством Угорщини в ЄС – тобто обговорити можливість Huxit у разі, якщо "ми не отримаємо те, що належить нам", – пише VSquare.

Портал зазначає, що референдум може мобілізувати виборців Орбана, а також стати засобом тиску на Єврокомісію, але наразі це – лише один зі сценаріїв.

Минулого року Єврокомісія заморозила близько 22 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини, пославшись на порушення нею верховенства права й недостатню боротьбу з корупцією.

У четвер вона схвалила виділення 900 мільйонів євро авансових платежів з фонду відновлення Угорщини на тлі спроб ЄС подолати вето Будапешта на допомогу Україні та наближення Києва до Євросоюзу.