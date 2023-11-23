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ЗМІ: Орбан хоче провести референдум про "гроші ЄС" спільно з виборами до Європарламенту

Четвер, 23 листопада 2023, 20:44

Угорська влада обмірковує проведення у середині 2024 року референдуму на тему отримання коштів із фондів Європейського Союзу, намагаючись мобілізувати свій електорат і забезпечити перевагу в переговорах із Єврокомісією.

Про це від наближеного до уряду Угорщини джерела дізнався портал журналістських розслідувань у Східній Європі VSquare, повідомляє "Європейська правда".

Інформація про можливий референдум з’явилась на тлі проведення "національної консультації" – неформального опитування поштою угорців, яке містить 11 маніпулятивних питань, зокрема й пов’язаних із Україною.

За даними джерела, соціологи, що працюють на уряд Віктора Орбана, проводять таємні внутрішні опитування щодо сценарію, за яким за результатами "національної консультації" може відбутися референдум.

В Єврокомісії прокоментували угорські питання, які висунуть на "консультації"

Цей референдум мав би відбутися одночасно з виборами до Європейського парламенту у 2024 році (заплановані на 6-9 червня), які в Угорщині відбуваються паралельно з місцевими муніципальними виборами.

"За словами джерела, ідея полягає в тому, щоб запитати виборців, чи хочуть вони, щоб Європейська комісія розблокувала заморожені фонди ЄС для Угорщини, і м'яко пов'язати це з членством Угорщини в ЄС – тобто обговорити можливість Huxit у разі, якщо "ми не отримаємо те, що належить нам", – пише VSquare.

Портал зазначає, що референдум може мобілізувати виборців Орбана, а також стати засобом тиску на Єврокомісію, але наразі це – лише один зі сценаріїв.

Минулого року Єврокомісія заморозила близько 22 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини, пославшись на порушення нею верховенства права й недостатню боротьбу з корупцією.

У четвер вона схвалила виділення 900 мільйонів євро авансових платежів з фонду відновлення Угорщини на тлі спроб ЄС подолати вето Будапешта на допомогу Україні та наближення Києва до Євросоюзу.

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