СМИ: Орбан хочет провести референдум о "деньгах ЕС" совместно с выборами в Европарламент

Венгерские власти обдумывают проведение в середине 2024 года референдума на тему получения средств из фондов Европейского Союза, пытаясь мобилизовать свой электорат и обеспечить преимущество в переговорах с Еврокомиссией.

Об этом от приближенного к правительству Венгрии источника узнал портал журналистских расследований в Восточной Европе VSquare, сообщает "Европейская правда".

Информация о возможном референдуме появилась на фоне проведения "национальной консультации" – неформального опроса по почте венгров, который содержит 11 манипулятивных вопросов, в том числе и связанных с Украиной.

По данным источника, социологи, работающие на правительство Виктора Орбана, проводят тайные внутренние опросы по сценарию, по которому по результатам "национальной консультации" может состояться референдум.

Этот референдум должен был бы состояться одновременно с выборами в Европейский парламент в 2024 году (запланированы на 6-9 июня), которые в Венгрии проходят параллельно с местными муниципальными выборами.

"По словам источника, идея заключается в том, чтобы спросить избирателей, хотят ли они, чтобы Европейская комиссия разблокировала замороженные фонды ЕС для Венгрии, и мягко связать это с членством Венгрии в ЕС – то есть обсудить возможность Huxit в случае, если "мы не получим то, что принадлежит нам", – пишет VSquare.

Портал отмечает, что референдум может мобилизовать избирателей Орбана, а также стать средством давления на Еврокомиссию, но пока это – лишь один из сценариев.

В прошлом году Еврокомиссия заморозила около 22 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии, сославшись на нарушение ею верховенства права и недостаточную борьбу с коррупцией.

В четверг она одобрила выделение 900 миллионов евро авансовых платежей из фонда восстановления Венгрии на фоне попыток ЕС преодолеть вето Будапешта на помощь Украине и приближения Киева к Евросоюзу.