В Єврокомісії прокоментували угорські питання, які висунуть на "консультації"

В Єврокомісії заявили, що консультації з населенням, які планує провести Угорщина, де основним питанням буде підтримка членства України в ЄС, є справою державної влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав представник Єврокомісії Ерік Мамер на щоденному брифінгу у Брюсселі.

"Ми запрошуємо всіх угорських громадян, які хочуть дізнатися про політику ЄС, звернутися до наших чудових інформаційних джерел, щоб мати змогу сформувати власну думку", – сказав він.

За його словами, в Єврокомісії не будуть коментувати усі твердження, які є в цих консультаціях, однак назвав повністю неправдивими ті, де йдеться, що Брюссель нібито хоче створити мігрантські гетто в Угорщині, а також про те, що ЄС нібито фінансує ХАМАС.

"Ми не збираємося дебатувати про твердження, які є в консультаціях, про які з нами не консультувалися, які не відповідають тим практикам, що використовуємо ми, коли думку суспільства питаємо ми. Це справа угорської влади", – додав він.

Раніше в Угорщині оприлюднили список питань, які влада винесла на так звану "національну консультацію", чотири з них так чи інакше стосуються України.

Загалом на "консультацію" винесли 11 питань. Анкети будуть розсилатися поштою з п'ятниці та надійдуть до всіх виборців Угорщини, тож "всі угорці зможуть висловити свою думку з питань, які фундаментально впливають на економіку і безпеку Угорщини", заявила речниця угорського уряду Александра Сенткіраї.

До таких питань уряд Орбана зарахував тематику війни в Україні та Ізраїлі, вступу України до ЄС, а також комунальних платежів, заморожування відсоткових ставок, податку на додатковий прибуток, іноземного впливу на угорську політику та закону про захист дітей.

Причому України стосується 4 питання, усі вони сформульовані маніпулятивно.

Читайте пояснення про те, чому ми програємо угорський "референдум" та що це змінить.

Або дивіться коротке відео з поясненнями на нашому Youtube-каналі.