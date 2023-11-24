Ле Пен: Нідерландці мають право вирішити своє майбутнє в ЄС, як це зробили британці

Після перемоги Партії свободи Герта Вілдерса (PVV) на виборах у Нідерландах лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що нідерландці повинні мати право голосу щодо свого майбутнього в ЄС, як це зробили британці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Передвиборча платформа Вілдерса пропонувала організувати референдум щодо членства Нідерландів в ЄС, що Ле Пен привітала.

"Хороша новина – це коли люди можуть висловити свою думку. Погана новина – коли, як у 2005 році, їм нав'язують договір. Це справа нідерландського народу – обирати свою долю, як це зробив британський народ", – сказала вона в інтерв'ю радіо FranceInter.

За словами Ле Пен, перемога Вілдерса демонструє, що європейці "оскаржують функціонування ЄС" і хочуть "контролювати імміграцію".

Ле Пен розкритикувала інституції ЄС, заявивши, що вони потребують повної перебудови. Вона також уточнида, що Євросоюз не повинен розпастися, а Франція має зберегти валюту євро.

Для того, щоб інституції ЄС змінилися, вона закликала французьких виборців зробити партію президента Емманюеля Макрона та його союзників меншістю на наступних виборах до Європейського парламенту в червні.

Нещодавні опитування показують, що "Національне об'єднання" Ле Пен отримає 28% голосів проти 20% у партії Макрона "Відродження", тоді як жодна інша партія не набере більше 9% голосів.

На парламентських виборах у Нідерландах 22 листопада антиєвропейська ультраправа "Партія свободи" (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, перемогла з величезним відривом від опонентів.

Вілдерс наполегливо агітує за вихід Нідерландів з ЄС. Хоча він відкрито визнає, що ця ідея не популярна серед більшості нідерландських виборців, він все одно може наполягати на проведенні референдуму про Nexit.

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