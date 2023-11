У Нідерландах протестували після перемоги ультраправого Вілдерса на виборах

Близько 1000 людей зібралися в четвер у місті Утрехт, щоб висловити протест проти приголомшливої перемоги ультраправого Герта Вілдерса на виборах у Нідерландах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Цей марш був одним з двох запланованих на вечір четверга. Іншим був антифашистський марш в Амстердамі.

More than a thousand people at demonstrations against Geert Wilders/PVV in both Utrecht & Amsterdam ✊ pic.twitter.com/unGNTndr4D