У Нідерландах протестували після перемоги ультраправого Вілдерса на виборах

Близько 1000 людей зібралися в четвер у місті Утрехт, щоб висловити протест проти приголомшливої перемоги ультраправого Герта Вілдерса на виборах у Нідерландах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Цей марш був одним з двох запланованих на вечір четверга. Іншим був антифашистський марш в Амстердамі.

More than a thousand people at demonstrations against Geert Wilders/PVV in both Utrecht & Amsterdam ✊ pic.twitter.com/unGNTndr4D November 23, 2023

За словами організаторів, члени лівих партій Утрехта організували протест, "щоб показати нідерландцям, що ми ніколи не залишаємо нікого в біді і боремося за права кожного".

Джуді Караджолі, 25-річна студентка факультету журналістики з Сирії, сказала, що успіх Вілдерса на виборах викликав у неї "великий страх, тому що його Партія свободи (PVV) є відверто расистською партією, яка хоче "деісламізувати" країну".

Караджолі сказала, що багато її друзів – біженці з посвідкою на проживання, які тепер побоюються за своє майбутнє.

У маніфесті партії PVV сказано, що такі дозволи повинні бути скасовані, тому що "деякі райони Сирії зараз безпечні".

"Я сама родом з Сирії, тому знаю, як це – тікати від війни в безпечну країну, але зараз я більше не відчуваю себе в безпеці, тому що відчуваю, що велика кількість нідерландців хочуть, щоб ми пішли", – сказала вона в інтерв'ю AFP.

Вілдерс приголомшив істеблішмент країни, отримавши 37 місць у парламенті на виборах 22 листопада, ставши найбільшою партією.

Хоча під час виборчої кампанії він дещо пом'якшив свою різку антиісламську риторику, маніфест його PVV закликає до заборони мечетей і Корану.

Вілдерс – прихильник політики угорського прем’єра Віктора Орбана, він відкрито виступає проти ЄС, закликаючи Нідерланди контролювати кордони, значно скоротити свої виплати Союзу та блокувати приєднання будь-яких нових членів.

Він також неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачати зброю Україні, кажучи, що зброя потрібна їм для захисту.

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