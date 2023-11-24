Ле Пен: Нидерландцы имеют право решить свое будущее в ЕС, как это сделали британцы

После победы Партии свободы Герта Вилдерса (PVV) на выборах в Нидерландах лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что нидерландцы должны иметь право голоса относительно своего будущего в ЕС, как это сделали британцы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Предвыборная платформа Вилдерса предлагала организовать референдум о членстве Нидерландов в ЕС, что Ле Пен приветствовала.

"Хорошая новость – это когда люди могут выразить свое мнение. Плохая новость – когда, как в 2005 году, им навязывают договор. Это дело нидерландского народа – выбирать свою судьбу, как это сделал британский народ", – сказала она в интервью радио FranceInter.

По словам Ле Пен, победа Вилдерса демонстрирует, что европейцы "оспаривают функционирование ЕС" и хотят "контролировать иммиграцию".

Ле Пен раскритиковала институты ЕС, заявив, что они нуждаются в полной перестройке. Она также уточнила, что Евросоюз не должен распасться, а Франция должна сохранить валюту евро.

Для того, чтобы институты ЕС изменились, она призвала французских избирателей сделать партию президента Эмманюэля Макрона и его союзников меньшинством на следующих выборах в Европейский парламент в июне.

Недавние опросы показывают, что "Национальное объединение" Ле Пен может получить 28% голосов против 20% у партии Макрона "Возрождение", тогда как ни одна другая партия не наберет более 9% голосов.

На парламентских выборах в Нидерландах 22 ноября антиевропейская ультраправая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине, победила с огромным отрывом от оппонентов.

Вилдерс настойчиво агитирует за выход Нидерландов из ЕС. Хотя он открыто признает, что эта идея непопулярна среди большинства нидерландских избирателей, он все равно может настаивать на проведении референдума о Nexit.

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