МЗС Естонії відмовиться від особистої охорони для посла в Києві

Міністерство закордонних справ Естонії вирішило відмовитися від особистої охорони, приставленої до посла Естонії в Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії, оскільки вважає, що в цьому більше нема потреби.

Відповідний лист надіслав до Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) канцлер МЗС Естонії Йонатан Всевіов, пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Ми хотіли б відмовитися від заходів персональної охорони в посольстві Естонської Республіки в Україні з 1 січня 2024 року", – йдеться в листі.

Міністерство переконане, що, незважаючи на воєнні дії, які тривають в Україні, ризики, через які МЗС запросило у PPA цю послугу у квітні 2022 року, на цей час пом'якшилися.

У міністерстві пояснили, що посол здебільшого виконує свої обов'язки в Києві, де стало значно безпечніше порівняно з початком війни, а ризик, пов'язаний із ракетними ударами, у будь-якому разі неможливо пом'якшити за допомогою охоронця.

Крім того, якщо посол виконує свої обов'язки в зоні підвищеного ризику, то захист посла забезпечує Україна, а в разі важливих делегацій, які прибувають з Естонії, PPA часто виділяє для них окрему групу особистої охорони.

"Оскільки посол також бере участь у таких візитах, додається і його група особистої охорони. Якщо делегація переміщується в зону підвищеного ризику, то додається й українська група особистої охорони. Загалом навколо делегації виникає занадто багато груп особистої охорони", – пояснили в міністерстві.

Міністерство закордонних справ Естонії направило до PPA запит про забезпечення посла та естонських делегацій в Україні особистою охороною 18 квітня 2022 року. 11 листопада 2022 року до Міністерства внутрішніх справ було надіслано запит про продовження надання цієї допомоги до 31 грудня 2023 року.

З літа цього року послом Естонії в Києві є Аннелі Кольк, яка змінила на цій посаді Каймо Кууска.

