Міністр оборони Естонії: Україна має залишатися у фокусі світової уваги

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Україна має залишатися в центрі світової уваги, а російські воєнні злочини не можна забувати.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час візиту до Канади, повідомляє ERR.

"Ми єдині в наших поглядах на допомогу Україні – різні кризи не можуть затьмарити варварські воєнні злочини Росії та забрати фокус та зусилля на підтримку України", – сказав Певкур.

За його словами, мета РФ у тому, щоб перемогти Україну, залишається незмінною. Він додав, що перемога України відіграватиме вирішальну роль у формуванні євроатлантичного середовища безпеки на десятиліття вперед.

"У руках прихильників України є політична, економічна та військова сила, яка значно перевищує ту, що є у Росії – якщо ми правильно її використаємо, ми зможемо перемогти агресора", – вважає Певкур.

Міністр оборони Естонії також наголосив на необхідності інвестувати у війська, військовий потенціал, запаси та оборонно-промисловий потенціал.

"Якщо виникне потреба, нам доведеться почати захищати НАТО незалежно від того, готові ми до цього чи ні – в останньому випадку, однак, нам доведеться заплатити набагато більшу ціну на полі бою. Цей ризик зменшується завдяки добре оснащеним, здійсненним і перевіреним оборонним планам та високому рівню обороноздатності", – резюмував Певкур.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підтримувати Україну потрібно до її перемоги, і польська влада незалежно від політичного табору продовжить робити це.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що між РФ та Україною йде війна на виснаження, але ситуація не є безвихідною.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що розраховує на досягнення прогресу Збройними силами України у боротьбі проти російських окупантів, але попереджає, що він буде важким.

Німецький канцлер Олаф Шольц також вважає, що війна в Україні може тривати дуже довго.