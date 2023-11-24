МИД Эстонии откажется от личной охраны для посла в Киеве

Министерство иностранных дел Эстонии решило отказаться от личной охраны, приставленной к послу Эстонии в Киеве после начала полномасштабного вторжения России, поскольку считает, что в этом больше нет необходимости.

Соответствующее письмо направил в Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Мы хотели бы отказаться от мер персональной охраны в посольстве Эстонской Республики в Украине с 1 января 2024 года", – говорится в письме.

Министерство убеждено, что, несмотря на военные действия, которые продолжаются в Украине, риски, из-за которых МИД запросил у PPA эту услугу в апреле 2022 года, в настоящее время смягчились.

В министерстве объяснили, что посол в основном выполняет свои обязанности в Киеве, где стало значительно безопаснее по сравнению с началом войны, а риск, связанный с ракетными ударами, в любом случае невозможно смягчить с помощью охранника.

Кроме того, если посол выполняет свои обязанности в зоне повышенного риска, то защиту посла обеспечивает Украина, а в случае важных делегаций, прибывающих из Эстонии, PPA часто выделяет для них отдельную группу личной охраны.

"Поскольку посол также участвует в таких визитах, добавляется и его группа личной охраны. Если делегация перемещается в зону повышенного риска, то добавляется и украинская группа личной охраны. В целом вокруг делегации возникает слишком много групп личной охраны", – пояснили в министерстве.

Министерство иностранных дел Эстонии направило в PPA запрос об обеспечении посла и эстонских делегаций в Украине личной охраной 18 апреля 2022 года. 11 ноября 2022 года в Министерство внутренних дел был направлен запрос о продлении предоставления этой помощи до 31 декабря 2023 года.

С лета этого года послом Эстонии в Киеве является Аннели Кольк, которая сменила на этом посту Каймо Кууска.