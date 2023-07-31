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Посол Естонії завершив роботу в Україні

Понеділок, 31 липня 2023, 17:58

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск офіційно завершив роботу на цій посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на офіційній сторінці посольства.

Каймо Кууск зазначив, що чотири роки роботи в Україні видались для нього дуже особливими і він захоплюється "незламною Україною та українцями".

"Дякую і до зустрічі шановні Українці!.. Скоро побачимося знову, якщо не раніше – то на святкуванні перемоги в українському Криму", – написав він. 

Нагадаємо, Каймо Кууска на посаді посла в Україні замінить Аннелі Кольк, вона розповідала, що вже вчить українську мову.

Про завершення своєї місії в Україні оголосила також посол Канади Лариса Ґаладза.  

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Естонія