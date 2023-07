Посол Естонії завершив роботу в Україні

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск офіційно завершив роботу на цій посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на офіційній сторінці посольства.

Каймо Кууск зазначив, що чотири роки роботи в Україні видались для нього дуже особливими і він захоплюється "незламною Україною та українцями".

What a 4 years it has been… Admire unbreakable 🇺🇦 and Ukrainians. Thank my team and colleagues! See you! If not before then in Victory Celebrations in 🇺🇦 Crimea! Soon.



Дякую і до зустрічі шановні Українці! Ми переможемо!



On au 🇪🇪 esindada https://t.co/qDikn1Mz6Z