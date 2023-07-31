Посол Естонії завершив роботу в Україні
Посол Естонії в Україні Каймо Кууск офіційно завершив роботу на цій посаді.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на офіційній сторінці посольства.
Каймо Кууск зазначив, що чотири роки роботи в Україні видались для нього дуже особливими і він захоплюється "незламною Україною та українцями".
What a 4 years it has been… Admire unbreakable 🇺🇦 and Ukrainians. Thank my team and colleagues! See you! If not before then in Victory Celebrations in 🇺🇦 Crimea! Soon.— Kaimo Kuusk (@KaimoKuusk) July 31, 2023
Дякую і до зустрічі шановні Українці! Ми переможемо!
On au 🇪🇪 esindada https://t.co/qDikn1Mz6Z
"Дякую і до зустрічі шановні Українці!.. Скоро побачимося знову, якщо не раніше – то на святкуванні перемоги в українському Криму", – написав він.
Нагадаємо, Каймо Кууска на посаді посла в Україні замінить Аннелі Кольк, вона розповідала, що вже вчить українську мову.
Про завершення своєї місії в Україні оголосила також посол Канади Лариса Ґаладза.