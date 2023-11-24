Беспорядки в Дублине: 34 человека задержаны после разграбления магазинов и сожжения авто

В ирландском Дублине 34 человека были арестованы после огромных разрушений, вызванных разъяренной толпой, которая устроила беспорядки из-за ножевой атаки на детей в четверг.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times, сообщила ирландская полиция.

"Такого мы не видели десятилетиями, но очевидно, что люди радикализировались через социальные сети и интернет", – прокомментировал комиссар полиции Дрю Харрис.

Он добавил, что один офицер полиции получил серьезное ранение, в то время как другие офицеры пострадали.

Были повреждены одиннадцать автомобилей полиции, а также подожжены транспортные средства, в том числе три автобуса и трамвай, ограблены 13 магазинов.

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Главный суперинтендант полиции Патрик МакМенамин назвал эти беспорядки "беспричинным бандитизмом".

Гаррис уточнил, что в пятницу в ответ на беспорядки в Дублине будет усилено присутствие полиции. "Мы не можем допустить, чтобы город был отдан на растерзание бандитам, мародерам и поджигателям", – сказал он.

Насилие в Дублине вспыхнуло после нападения вооруженного ножом мужчины на нескольких человек возле школы. В результате нападения тяжело пострадали 5-летняя девочка и женщина 30 лет. Шестилетняя девочка и пятилетний мальчик получили травмы меньшей тяжести.

Во время этого инцидента также был серьезно ранен мужчина в возрасте 40 лет, который также является главным подозреваемым. Офицеры задержали его и сейчас выясняют мотивы поступка.

После ножевой атаки после 18:00 на нескольких улицах в центре Дублина вспыхнули беспорядки со столкновениями между толпой и полицейскими.

Правоохранители утверждают, что причиной насилия стала "сумасшедшая, хулиганская фракция, руководствующаяся ультраправой идеологией".

Такие беспорядки практически беспрецедентны в Дублине. Здесь нет ультраправых партий или политиков, избранных в парламент, но небольшие антииммигрантские протесты за последний год участились.