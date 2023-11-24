Ультраправі переможці виборів у Нідерландах запускають перемовини про коаліцію

Крайня права Партія свободи, що перемогла на парламентських виборах у Нідерландах, визначила свого перемовника для переговорів з іншими політсилами щодо формування коаліції.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У п’ятницю 24 листопада лідер партії Герт Вілдерс назначив представника Партії свободи у Сенаті Гома ван Стріна перемовником для обговорення майбутніх варіантів коаліції з іншими політсилами.

Ван Стрін має 5 грудня повідомити керівництву про перші результати.

Для більшості Вілдерсу необхідно буде залучити у коаліцію ще дві великі політсили, і переговори очікувано будуть складними і тривалими.

Якщо Партія свободи так і не зможе сформувати уряд, можливе формування більш центристського уряду без ультраправих, або ж нові вибори.

Рекордним часом формування уряду Нідерландів були 299 днів після виборів у травні 2021 року.

Детально про результати парламентських виборів у Нідерландах і наслідки для України читайте у статті "Орбан" із Гааги".