Ультраправые победители выборов в Нидерландах запускают переговоры о коалиции

Крайне правая Партия свободы, победившая на парламентских выборах в Нидерландах, определила своего переговорщика для переговоров с другими политсилами по формированию коалиции.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В пятницу 24 ноября лидер партии Герт Вилдерс назначил представителя Партии свободы в Сенате Гома ван Стрина переговорщиком для обсуждения будущих вариантов коалиции с другими политсилами.

Ван Стрин должен 5 декабря сообщить руководству о первых результатах.

Для большинства Вилдерсу необходимо будет привлечь в коалицию еще две крупные политсилы, и переговоры ожидаемо будут сложными и длительными.

Если Партия свободы так и не сможет сформировать правительство, возможно формирование более центристского правительства без ультраправых, или же новые выборы.

Рекордным временем формирования правительства Нидерландов были 299 дней после выборов в мае 2021 года.

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