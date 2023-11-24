З уряду Німеччини йде "архітектор" держбюджетів – з нинішнім проблеми

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у п’ятницю оголосив про відставку державного секретаря відомства Вернера Гатцера, який вважається одним із ключових розробників попередніх федеральних бюджетів ФРН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як пояснив Лінднер, держсекретар Мінфіну Німеччини наприкінці 2023 року піде "на тимчасову пенсію", і відповідну процедуру вже розпочато. Його наступником стане Вольф Ройтер, керівник політичного департаменту міністерства.

"Фінансова політика постає перед серйозними викликами, які необхідно вирішувати з погляду як фіскальної, так і економічної політики", – зазначили в Міністерстві фінансів Німеччини.

Гатцер обіймав посаду держсекретаря з 2005 року з невеликою перервою на початку 2018-го, коли затягнулись переговори про створення коаліції. За віком 65-річний посадовець мав би вийти на пенсію лише наприкінці 2024 року.

Як пише Spiegel, Гатцер протягом багатьох років вважався "архітектором бюджету". "Навряд чи хтось інший в урядовій бюрократії так добре знайомий з усіма деталями й тонкощами бюджетного планування", – додає газета.

Після того як Конституційний суд ФРН заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась "діра" у 60 мільярдів євро, яка уповільнює його ухвалення.

У середу коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца відклала на невизначений термін переговори щодо бюджету на 2024 рік, намагаючись знайти вихід з кризи, спричиненої "дірою" у фінансах на 60 мільярдів євро.

Через це майже кожна стаття витрат, яка ще не була офіційно затверджена, зависла у повітрі. Серед невизначеностей – допомога Україні. Уряд планував подвоїти військову допомогу Києву до 8 млрд євро наступного року, але представник міністерства оборони не зміг відповісти на питання, чи буде дотримана ця обіцянка, посилаючись на дискусії, що тривають.