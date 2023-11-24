Из правительства Германии уходит "архитектор" госбюджетов - с нынешним проблемы

Министр финансов Германии Кристиан Линднер в пятницу объявил об отставке государственного секретаря ведомства Вернера Гатцера, который считается одним из ключевых разработчиков предыдущих федеральных бюджетов ФРГ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как пояснил Линднер, госсекретарь Минфина Германии в конце 2023 года уйдет "на временную пенсию", и соответствующая процедура уже начата. Его преемником станет Вольф Ройтер, руководитель политического департамента министерства.

"Финансовая политика стоит перед серьезными вызовами, которые необходимо решать с точки зрения как фискальной, так и экономической политики", – отметили в Министерстве финансов Германии.

Гатцер занимал должность госсекретаря с 2005 года с небольшим перерывом в начале 2018-го, когда затянулись переговоры о создании коалиции. По возрасту 65-летний чиновник должен был бы выйти на пенсию только в конце 2024 года.

Как пишет Spiegel, Гатцер в течение многих лет считался "архитектором бюджета". "Вряд ли кто-то другой в правительственной бюрократии так хорошо знаком со всеми деталями и тонкостями бюджетного планирования", – добавляет газета.

После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась "дыра" в 60 миллиардов евро, которая замедляет его принятие.

В среду коалиция канцлера Германии Олафа Шольца отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год, пытаясь найти выход из кризиса, вызванного "дырой" в финансах на 60 миллиардов евро.

Из-за этого почти каждая статья расходов, которая еще не была официально утверждена, зависла в воздухе. Среди неопределенностей – помощь Украине. Правительство планировало удвоить военную помощь Киеву до 8 млрд евро в следующем году, но представитель министерства обороны не смог ответить на вопрос, будет ли соблюдено это обещание, ссылаясь на продолжающиеся дискуссии.