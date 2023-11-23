Німеччина відклала переговори про бюджет через "діру" у 60 млрд євро

Коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца в середу відклала на невизначений термін переговори щодо бюджету на 2024 рік, намагаючись знайти вихід з кризи, спричиненої "дірою" у фінансах на 60 мільярдів євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Коаліція у складі соціал-демократів Шольца із "Зеленими" та "Вільними демократами" (ВДП) намагається знайти рішення, щоб зберегти якомога більше зобов'язань щодо видатків, та зробити їх юридично сумісними.

Серед варіантів – розробка додаткового бюджету на 2023 рік та призупинення самообмеження боргових зобов'язань Німеччини перед тим, як відновити його з наступного року.

Тепер зростання і без того хиткої економіки Німеччини може сповільнитися наступного року, а проєкти та субсидії, спрямовані на підтримку конкурентоспроможності німецької промисловості, опинилися під загрозою.

Ця затримка також посилила невизначеність щодо витрат у всіх сферах німецької економіки та створила ризик, що бюджет на 2024 рік, можливо, не буде ухвалений до кінця цього року.

Федеральний уряд вже заморозив більшість нових видаткових зобов'язань та заблокував витрати з Фонду економічної стабілізації у розмірі 200 мільярдів євро на цей рік.

Майже кожна стаття витрат, яка ще не була офіційно затверджена, зависла у повітрі. Серед невизначеностей – допомога Україні.

Міністр економіки від "Зелених" Роберт Габек попередив, що на карту поставлено місце Німеччини як інвестиційного центру, а також робочі місця, тоді як представники промислової галузі закликали до якнайшвидше прояснити ситуацію.

Напередодні речник німецького Міноборони запевнив, що фінансуванню нового пакета допомоги Україні, про який напередодні оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, не загрожують проблеми з ухваленням бюджету.

Водночас речник Міністерства оборони Німеччини не зміг підтвердити, що в бюджеті на 2024 рік буде збільшена військова допомога Україні ще на 4 мільярди євро, про що повідомлялось раніше.

Нагадаємо, напередодні федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус побував у Києві, де оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро.

Після того, як Конституційний суд ФРН заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась "діра" у 60 мільярдів євро, яка уповільнює його ухвалення.