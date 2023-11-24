Німеччина запевняє союзників у незмінних витратах на оборону попри бюджетну кризу

Спеціальний фонд Німеччини у розмірі 100 мільярдів євро, призначений для посилення обороноздатності, не постраждає від проблем із бюджетом країни, спричиних "дірою" в 60 мільярдів євро.

Як пише "Європейська правда", про це заявило Міністерство оборони ФРН.

Як йдеться в повідомленні відомства, запобіжне продовження заморожування коштів бюджету спеціального фонду Бундесверу було скасовано додатковим розпорядженням.

"Це гарантує, що фінансування проєктів, що не покриваються виключно зі спецфонду Бундесверу, також буде гарантоване", – також йдеться в заяві.

Після того як Конституційний суд ФРН заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась "діра" у 60 мільярдів євро, яка уповільнює його ухвалення.

У середу коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца відклала на невизначений термін переговори щодо бюджету на 2024 рік, намагаючись знайти вихід з кризи, спричиненої "дірою" у фінансах на 60 мільярдів євро.

Через це майже кожна стаття витрат, яка ще не була офіційно затверджена, зависла у повітрі. Серед невизначеностей – допомога Україні. Уряд планував подвоїти військову допомогу Києву до 8 млрд євро наступного року, але представник міністерства оборони не зміг відповісти на питання, чи буде дотримана ця обіцянка, посилаючись на дискусії, що тривають.

Раніше речник німецького Міноборони запевнив, що фінансуванню нового пакета допомоги Україні, про який оголошував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, не загрожують проблеми з ухваленням бюджету.

Водночас речник оборонного відомства не зміг підтвердити, що в бюджеті на 2024 рік буде збільшена військова допомога Україні ще на 4 мільярди євро, про що повідомлялось раніше.