Проорбанівська контора: більшість угорців – проти допомоги Києву без коштів ЄС для Угорщини

Наближений до угорської влади аналітичний центр Nézőpont Intézet у п’ятницю опублікував чергове "опитування", згідно з яким більшість угорців виступають проти допомоги Україні з бюджету ЄС, якщо Угорщина сама не отримає кошти ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з "опитуванням", понад дві третини (69%) угорців не згодні з виділенням Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги ЄС, поки сама Угорщина не отримає доступ до фондів ЄС, і лише 22% вважають це прийнятним.

Серед виборців партії влади "Фідес" проти 50 мільярдів євро для України без виділення коштів Угорщині – 94%, а серед прихильників опозиції, навпаки, переважає кількість тих, хто не проти неї навіть без "угорських" коштів (45%; проти 38%).

Крім того, три чверті угорців (74%), за "опитуванням" Nézőpont, не погоджуються з ідеєю надання країнами-членами ЄС додаткових 20 мільярдів євро для Європейського фонду миру для озброєння України, і лише 19% погоджуються.

Ця позиція переважає і серед проурядових виборців Угорщини (95%), і серед відносної більшості прихильників опозиції (48% проти 41%).

Минулого тижня Nézőpont Intézet публікував інше "опитування", згідно з яким більшість угорців виступають проти вступу України в ЄС.

Нагадаємо, минулого року Єврокомісія заморозила близько 22 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини, пославшись на порушення нею верховенства права й недостатню боротьбу з корупцією.

У четвер вона схвалила виділення 900 мільйонів євро авансових платежів з фонду відновлення Угорщини на тлі спроб ЄС подолати вето Будапешта на допомогу Україні та наближення Києва до Євросоюзу.