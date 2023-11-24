Проорбановская контора: большинство венгров - против помощи Киеву без средств ЕС для Венгрии

Приближенный к венгерской власти аналитический центр Nézőpont Intézet в пятницу опубликовал очередной "опрос", согласно которому большинство венгров выступают против помощи Украине из бюджета ЕС, если Венгрия сама не получит средства ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно "опросу", более двух третей (69%) венгров не согласны с выделением Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи ЕС, пока сама Венгрия не получит доступ к фондам ЕС, и только 22% считают это приемлемым.

Среди избирателей партии власти "Фидес" против 50 миллиардов евро для Украины без выделения средств Венгрии – 94%, а среди сторонников оппозиции, наоборот, преобладает количество тех, кто не против нее даже без "венгерских" средств (45%; против 38%).

Кроме того, три четверти венгров (74%), по "опросу" Nézőpont, не согласны с идеей предоставления странами-членами ЕС дополнительных 20 миллиардов евро для Европейского фонда мира для вооружения Украины, и только 19% согласны.

Эта позиция преобладает и среди проправительственных избирателей Венгрии (95%), и среди относительного большинства сторонников оппозиции (48% против 41%).

На прошлой неделе Nézőpont Intézet публиковал другой "опрос", согласно которому большинство венгров выступают против вступления Украины в ЕС.

Напомним, в прошлом году Еврокомиссия заморозила около 22 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии, сославшись на нарушение ею верховенства права и недостаточную борьбу с коррупцией.

В четверг она одобрила выделение 900 миллионов евро авансовых платежей из фонда восстановления Венгрии на фоне попыток ЕС преодолеть вето Будапешта на помощь Украине и приближения Киева к Евросоюзу.