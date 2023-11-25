Глава МЗС Німеччини: Україна посилить ЄС в осяжному майбутньому

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до посилення і реформування Європейського Союзу.

Про це вона сказала на конференції Партії зелених у Карлсруе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Stern.

За словами Бербок, посилення ЄС особливо актуальне на тлі розв’язаної РФ війни проти України.

"Сьогодні очевидно, що Україна посилить ЄС в осяжному майбутньому", – сказала німецька міністерка, додавши, що це "в наших власних геополітичних інтересах".

Перспектива ЄС також має поширюватися на Республіку Молдова, Грузію та країни Західних Балкан, додала вона.

"У Європі не повинно бути більше сірих зон", – наголосила Бербок.

Однак, за її словами, "нам потрібен не лише сильніший Союз, але й реформований".

Зокрема, з огляду на заплановане розширення, важливо, "щоб ми змогли подолати принцип одностайності", який наразі застосовується, серед іншого, у зовнішній політиці ЄС.

Раніше цього місяця Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори з Україною та Молдовою, але заявила, що переговори з Боснією мають розпочатися лише "після того, як буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства".

Як відомо, донедавна у Євросоюзі домінувала думка, що вступ нових членів – у тому числі України – має відбутися після того, як Євросоюз проведе складну внутрішню реформу, що змінить систему ухвалення рішень.

Однак останнім часом у ЄС почали поволі схилятись до того, що розширення повинне відбутися без глибокої реформи. Зокрема в Єврокомісії заявили, що Євросоюз може прийняти нових країн-членів і з теперішніми договорами й правилами.

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