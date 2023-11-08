ЄК - за переговори про вступ з Боснією, але відзначає проблеми з Республікою Сербською

Єврокомісія рекомендувала відкриття переговорів про вступ з Боснією і Герцеговиною, коли буде досягнутий достатній рівень відповідності критеріям членства.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Ми визнаємо низку позитивних політичних і юридичних кроків, наприклад, швидкий початок роботи нової ради міністрів у січні 2023 року, відданість політичних партій меті вступу в ЄС, що принесло позитивний результат", – сказала фон дер Ляєн.

Вона відзначила прогрес у боротьбі з організованою злочинністю, відмиванням грошей, тероризмом.

"Але ми також відзначаємо зі стурбованістю низку антиконституційних законів, прийнятих представниками ентитету Республіки Сербської", – сказала вона.

Тим не менш, комісія рекомендувала країнам ЄС відкрити переговори про вступ з Боснією та Герцеговиною, щойно відповідність критеріям буде досягнута.

"Відтак комісія повідомить Раді про прогрес до березня 2024 року", – сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у липні глава Республіки Сербської Мілорад Додік пригрозив провести референдум про відокремлення Республіки Сербської. Він відмовляється визнавати повноваження високого представника у Боснії і Герцеговині Крістіана Шмідта відтоді, як ця посада втратила підтримку ООН завдяки втручанню Росії та Китаю.

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