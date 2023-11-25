Глава МИД Германии: Украина усилит ЕС в обозримом будущем

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению и реформированию Европейского Союза.

Об этом она сказала на конференции Партии зеленых в Карлсруэ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Stern.

По словам Бербок, усиление ЕС особенно актуально на фоне развязанной РФ войны против Украины.

"Сегодня очевидно, что Украина усилит ЕС в обозримом будущем", – сказала немецкий министр, добавив, что это "в наших собственных геополитических интересах".

Перспектива ЕС также должна распространяться на Республику Молдова, Грузию и страны Западных Балкан, добавила она.

"В Европе не должно быть больше серых зон", – подчеркнула Бербок.

Однако, по ее словам, "нам нужен не только более сильный Союз, но и реформированный".

В частности, учитывая запланированное расширение, важно, "чтобы мы смогли преодолеть принцип единодушия", который сейчас применяется, среди прочего, во внешней политике ЕС.

Ранее в этом месяце Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой, но заявила, что переговоры с Боснией должны начаться только "после того, как будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства".

Как известно, до недавнего времени в Евросоюзе доминировало мнение, что вступление новых членов – в том числе Украины – должно произойти после того, как Евросоюз проведет сложную внутреннюю реформу, которая изменит систему принятия решений.

Однако в последнее время в ЕС начали медленно склоняться к тому, что расширение должно произойти без глубокой реформы. В частности, в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз может принять новых стран-членов и с нынешними договорами и правилами.

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