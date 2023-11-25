В армії Литви заявили про необхідність реформувати призовну систему

Головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив про необхідність реформи призовної системи в країні.

Його слова наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Рупшис зазначив, що обговорення цієї реформи застрягло і вже рік не рушає з мертвої точки.

Однак, за його словами, зараз в Литві готують таку кількість призовників, якої потребує країна.

"Але якщо дивитися в перспективу, у розширення армії, враховувати наші потреби, то буде потрібно більше резерву. Тому новий проєкт необхідний", – сказав Рупшис.

За його словами, подальша доля реформи призову – в руках політиків.

"Ми, як військові, надаємо рекомендацію, – зараз політики вирішують, чи задовольняти нашу рекомендацію, чи ні, чи є якийсь ще варіант. Усе в руках у політиків", – зауважив він.

Раніше прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте сказала, що реформу призову уряд має обговорити на початку грудня.

Литовське Міноборони на початку січня представило поправки до системи призову, запропонувавши скоротити термін служби з 9 місяців до 6. Також чекають зміни і на студентів – вони не зможуть відкласти службу в армії. У них буде вибір – призупинити навчання і служити в армії або служити у вихідні дні та під час літніх канікул.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс також виступив за запровадження в Литві загального призову.