В армии Литвы заявили о необходимости реформировать призывную систему

Главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил о необходимости реформы призывной системы в стране.

Его слова приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Рупшис отметил, что обсуждение этой реформы застряло и уже год не двигается с мертвой точки.

Однако, по его словам, сейчас в Литве готовят такое количество призывников, в котором нуждается страна.

"Но если смотреть в перспективу, в расширение армии, учитывать наши потребности, то потребуется больше резерва. Поэтому новый проект необходим", – сказал Рупшис.

По его словам, дальнейшая судьба реформы призыва – в руках политиков.

"Мы, как военные, предоставляем рекомендацию, – сейчас политики решают, удовлетворять нашу рекомендацию или нет, или есть какой-то еще вариант. Все в руках у политиков", – отметил он.

Ранее премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что реформу призыва правительство должно обсудить в начале декабря.

Литовское Минобороны в начале января представило поправки к системе призыва, предложив сократить срок службы с 9 месяцев до 6. Также предстоят изменения и студентам – они не смогут отложить службу в армии. У них будет выбор – приостановить обучение и служить в армии или служить в выходные дни и во время летних каникул.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также выступил за введение в Литве всеобщего призыва.