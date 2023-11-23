Глава МЗС Литви запропонував повернутися до загального призову

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за запровадження в країні загального призову.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

"Перш за все, ми надсилаємо сигнал нашому потенційному противнику, що Литва, вся Литва готова захищатися, і захищатися зі зброєю. Тому той, хто прийшов сюди, зустріне не тих, хто перебігає струмок, а тих, хто воює", – зазначив Ландсбергіс.

Глава МЗС також заявив, що Вільнюс має переглянути всю стратегію оборони попри п'яту статтю НАТО та надані нею гарантії балтійській країні.

"Наша геополітична позиція – чим далі, тим більше покладатися на інші опори, не тільки на НАТО, яка залишається головною, а й на США як двостороннього партнера, вислухати їхні потреби, Німеччину, яка, звісно, стає нашим дуже сильним партнером, регіональні держави, Польщу та країни Північної Європи, які перебувають поруч і приєдналися до НАТО", – переконаний Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ висловив думку, що структура світу, збудована після холодної війни, руйнується на очах, але дискусія, яка відображала б реальну геополітичну ситуацію за межами Литви, поки що не ведеться.

Раніше глава МЗС Литви назвав спроби говорити про європейську безпеку з участю Росії дискусіями з канібалом про меню на вечерю.

Також Ландсбергіс припустив, що напад Росії на Європу після завершення війни в Україні без повної поразки Москви – це лише питання часу.