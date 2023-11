55 держав-членів ООН та делегація ЄС підписали ініційовану Україною в ООН Декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932–1933 років.

Про це повідомив у своєму Twitter (Х) глава МЗС Дмитро Кулеба.

Він подякував кожній державі-члену, яка зайняла принципову позицію.

"Важливо, що увага до Голодомору в ООН зростає, а кількість підписів різко зросла в порівнянні з попереднім таким документом у 2018 році. Українська дипломатія продовжує працювати над відновленням історичної справедливості та вшануванням жертв Голодомору", – написав міністр.

The Ukraine-initiated Declaration commemorating the tragic 90th anniversary of the 1932-1933 Holodomor at the UN was signed by 55 UN Member States and the EU delegation.



