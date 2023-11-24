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55 держав і делегація ЄС підписали декларацію до роковин Голодомору – Кулеба

П'ятниця, 24 листопада 2023, 09:12

55 держав-членів ООН та делегація ЄС підписали ініційовану Україною в ООН Декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932–1933 років. 

Про це повідомив у своєму Twitter (Х) глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Він подякував кожній державі-члену, яка зайняла принципову позицію.

"Важливо, що увага до Голодомору в ООН зростає, а кількість підписів різко зросла в порівнянні з попереднім таким документом у 2018 році. Українська дипломатія продовжує працювати над відновленням історичної справедливості та вшануванням жертв Голодомору", – написав міністр.

Він додав, що жахи Голодомору мають служити чітким нагадуванням нинішнім і майбутнім поколінням про необхідність запобігання подібним звірствам і спробам використання продовольства як зброї, які є одними з ключових складових російської агресії проти України.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.

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Кулеба МЗС ООН