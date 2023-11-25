Спикеры парламентов стран ЕС приняли участие в спецзаседании Рады

Спикеры парламентов стран Европейского Союза приняли участие в специальном заседании Верховной Рады в субботу, 25 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Telegram сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

По ее словам, в ВР сегодня выступили председатель Сената Бельгии Стефани Доз, председатель Сената Милош Выстрчил и председатель Палаты депутатов Чехии Маркета Пекарова Адамова; спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, спикер парламента Ирландии Джерри Баттимер, президент ПА НАТО Михал Щерба, председатель комитета иностранных дел эстонского парламента Марко Михельсон и председатель комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль.

Ирина Геращенко/Telegram

Геращенко добавила, что спикер финского парламента "поразил прекрасным украинским".

В Украине 25 ноября – День памяти жертв Голодомора.

Геращенко напомнила, что 17 государств мира признали Голодомор геноцидом.

"Наши партнеры и друзья осознают четкие параллели между преступлением Голодомора, организованным сталинским режимом и нынешним уничтожением Украины режимом путинским", – подчеркнула она.

Ранее ряд лидеров и послов стран Европы почтили память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Накануне сообщалось, что 55 государств-членов ООН и делегация ЕС подписали инициированную Украиной в ООН Декларацию к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.