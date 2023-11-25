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Лідери та посли країн Європи вшанували пам'ять жертв Голодомору на 90-ті роковини

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Субота, 25 листопада 2023, 12:15

Низка лідерів та послів країн Європи вшанували пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932–1933 років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми згадуємо мільйони дітей, жінок та чоловіків, які померли від голоду під час геноциду Голодомором. 90 років потому Росія знову перетворює їжу на зброю, продовжуючи свою агресію проти України. Ми маємо зробити все, щоб зупинити звірства. Ми продовжуємо стояти поруч із Україною", – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

"В пам'ять про мільйони невинних українців, які загинули внаслідок Голодомору 90 років тому, сьогодні і кожного дня ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною", – наголосила посол США Бріджит Брінк.

"Війна Росії з її найтяжчими злочинами – не перша спроба стерти український народ з лиця Землі. Сьогодні в Києві я вшанувала жертв Голодомору – мільйонів українців, які загинули внаслідок свідомого масового голоду – геноциду, вчиненого радянською владою", – повідомила прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.

"Ми відзначаємо 90-ті роковини Голодомору та вшановуємо
пам'ять мільйонів українців, вбитих Радянським Союзом. Росія знову чинить повномасштабний геноцид в Україні. Ми повинні перемогти наступників Сталіна, щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому", – зазначив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Голодомор" означає "смерть від голоду". Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв цього геноциду, вчиненого радянським режимом. Зараз РФ вкотре намагається знищити Україну. Жорстока атака (дронів) минулої ночі була ще одним прикладом цього. Але Росія знову зазнає невдачі", – заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Я поклав вінок до меморіалу Голодомору на Михайлівській площі в Києві, щоб вшанувати пам'ять мільйонів українців, які були вбиті голодом під час штучних радянських голодоморів 90 років тому. Ми будемо пам'ятати їх", – сказав посол Великої Британії Мартін Гарріс

"Ми вшановуємо сьогодні пам'ять мільйонів жертв геноциду голодом – Голодомору. В Європі більше не повинно бути місця для геноциду, імперіалізму і диктатури. Німеччина твердо стоїть на боці України", – наголосило посольство Німеччини в Україні.

"Після ночі, позначеної хвилями російських дронів, націлених на Київ, я мав честь взяти участь в офіційній церемонії вшанування Голодомору в пам'ять про мільйони українців, які померли від голоду під час голодоморів, організованих Сталіним", – заявив посол Франції Гаель Вейсьєр.

Раніше стало відомо, що 55 держав-членів ООН та делегація ЄС підписали ініційовану Україною в ООН Декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932–1933 років. 

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.

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Геноцид Європарламент Велика Британія