Лідери та посли країн Європи вшанували пам'ять жертв Голодомору на 90-ті роковини

Низка лідерів та послів країн Європи вшанували пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932–1933 років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми згадуємо мільйони дітей, жінок та чоловіків, які померли від голоду під час геноциду Голодомором. 90 років потому Росія знову перетворює їжу на зброю, продовжуючи свою агресію проти України. Ми маємо зробити все, щоб зупинити звірства. Ми продовжуємо стояти поруч із Україною", – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Today we remember the millions of children, women & men starved to death during the Holodomor genocide.



90 years later, Russia is again weaponising food as it pursues with its aggression of Ukraine.



We must do everything to stop the atrocities. We continue to #StandWithUkraine. pic.twitter.com/Mj4eDMGr3R November 25, 2023

"В пам'ять про мільйони невинних українців, які загинули внаслідок Голодомору 90 років тому, сьогодні і кожного дня ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною", – наголосила посол США Бріджит Брінк.

In memory of the millions of innocent Ukrainians who died during the Holodomor 90 years ago, today and every day we stand with Ukraine. pic.twitter.com/wfNHpVte0z — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 25, 2023

"Війна Росії з її найтяжчими злочинами – не перша спроба стерти український народ з лиця Землі. Сьогодні в Києві я вшанувала жертв Голодомору – мільйонів українців, які загинули внаслідок свідомого масового голоду – геноциду, вчиненого радянською владою", – повідомила прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.

Russia's war with its gravest imaginable crimes isn't the first attempt to erase Ukrainian nation from the face of Earth. Today in Kyiv I honoured Holodomor's victims, millions of Ukrainians who perished because of deliberate mass famine – a genocide perpetrated by the soviets. pic.twitter.com/SHsQQ22sRe — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) November 25, 2023

"Ми відзначаємо 90-ті роковини Голодомору та вшановуємо

пам'ять мільйонів українців, вбитих Радянським Союзом. Росія знову чинить повномасштабний геноцид в Україні. Ми повинні перемогти наступників Сталіна, щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому", – зазначив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

We mark the 90th Anniversary of #Holodomor and honour the

memory of millions of Ukrainians killed by the Soviets. Russia again is committing full scale genocide in Ukraine. We must defeat Stalin’s successors in order to avoid such tragedies in the future #HolodomorRemembranceDay pic.twitter.com/ZRd2Xb4aVH — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 25, 2023

"Голодомор" означає "смерть від голоду". Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв цього геноциду, вчиненого радянським режимом. Зараз РФ вкотре намагається знищити Україну. Жорстока атака (дронів) минулої ночі була ще одним прикладом цього. Але Росія знову зазнає невдачі", – заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

The word ‘Holodomor’ means ‘death by hunger’. Today, we commemorate the victims of this genocide perpetrated by the Soviet regime.



🇷🇺 is now again trying to annihilate 🇺🇦. Last night's ruthless attack was another case in point. But 🇷🇺 will, again, fail. #StandWithUkraine pic.twitter.com/PJft5cke8j — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) November 25, 2023

"Я поклав вінок до меморіалу Голодомору на Михайлівській площі в Києві, щоб вшанувати пам'ять мільйонів українців, які були вбиті голодом під час штучних радянських голодоморів 90 років тому. Ми будемо пам'ятати їх", – сказав посол Великої Британії Мартін Гарріс

I laid a wreath at the #Holodomor memorial on Mykhailivska Square in Kyiv to honour the memory of the millions of Ukrainians who were starved to death in artificial Soviet famines 90 years ago. We will remember them. pic.twitter.com/Q0Zn9tEh3o — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) November 25, 2023

"Ми вшановуємо сьогодні пам'ять мільйонів жертв геноциду голодом – Голодомору. В Європі більше не повинно бути місця для геноциду, імперіалізму і диктатури. Німеччина твердо стоїть на боці України", – наголосило посольство Німеччини в Україні.

Ми вшановуємо сьогодні пам'ять мільйонів жертв геноциду голодом – Голодомору. В Європі більше не повинно бути місця для геноциду, імперіалізму і диктатури. Німеччина твердо стоїть на боці України. pic.twitter.com/lM38cjOSV5 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 25, 2023

"Після ночі, позначеної хвилями російських дронів, націлених на Київ, я мав честь взяти участь в офіційній церемонії вшанування Голодомору в пам'ять про мільйони українців, які померли від голоду під час голодоморів, організованих Сталіним", – заявив посол Франції Гаель Вейсьєр.

Après une nuit marquée par des vagues de drones russes visant #Kyiv je suis honoré de participer à la cérémonie officielle du souvenir de l' #Holodomor en mémoire des millions d'Ukrainiens morts de faim lors des famines organisées par Staline. #nejamaisoublier pic.twitter.com/ESOo0b397B — Gaël Veyssiere (@GaelVeyssiere) November 25, 2023

Раніше стало відомо, що 55 держав-членів ООН та делегація ЄС підписали ініційовану Україною в ООН Декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932–1933 років.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.