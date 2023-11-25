Кліматичні активісти блокували головну дорогу у центрі Берліна

У центрі німецької столиці Берліна сотні кліматичних активістів з групи "Останнє покоління" заблокували головну дорогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Кліматичні активісти перекрили головну дорогу, яка проходить між пам’ятником Колона Перемоги і Бранденбурзькими воротами поруч із будівлею німецького парламенту. Ця дорога сполучає центр Берліна і західні передмістя.

За оцінками поліції, кількість протестувальників, які брали участь у блокаді, становила близько 800 осіб. Хоча у своїй заяві група "Останнє покоління" стверджувала про більш ніж 1400 учасників.

Paul Zinken/dpa

Деякі протестувальники сиділи на тротуарі, інші залишалися стояти.

За словами представника "Останнього покоління", блокада мала тривати до 17:00 за місцевим часом. Рух транспорту продовжував здійснюватися в об'їзд.

Акції, які проводять учасники руху "Останнє покоління", щоб привернути увагу до проблеми захисту клімату, набули широкого розголосу через радикальні методи.

Нещодавно кліматичні активісти вдруге облили фарбою Бранденбурзькі ворота.

Також вони обливали томатним супом та фарбами шедеври живопису у відомих світових музеях і галереях, приклеювали себе до проїжджої частини на автострадах та на злітних смугах аеропортів, паралізуючи рух транспорту й порушуючи графік польоту літаків.

Деякі з активістів були засуджені до грошових штрафів та ув'язнення.