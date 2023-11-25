Климатические активисты блокировали главную дорогу в центре Берлина

В центре немецкой столицы Берлина сотни климатических активистов из группы "Последнее поколение" заблокировали главную дорогу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Климатические активисты перекрыли главную дорогу, которая проходит между памятником Колонна Победы и Бранденбургскими воротами рядом со зданием немецкого парламента. Эта дорога соединяет центр Берлина и западные пригороды.

По оценкам полиции, количество протестующих, участвовавших в блокаде, составило около 800 человек. Хотя в своем заявлении группа "Последнее поколение" утверждала о более чем 1400 участников.

Paul Zinken/dpa

Некоторые протестующие сидели на тротуаре, другие оставались стоять.

По словам представителя "Последнего поколения", блокада должна была продлиться до 17:00 по местному времени. Движение транспорта продолжало осуществляться в объезд.

Акции, которые проводят участники движения "Последнее поколение", чтобы привлечь внимание к проблеме защиты климата, получили широкую огласку из-за радикальных методов.

Ранее они во второй раз за последние два месяца облили краской Бранденбургские ворота в Берлине.

Они обливали томатным супом и красками шедевры живописи в известных мировых музеях и галереях, приклеивали себя к проезжей части на автострадах и на взлетных полосах аэропортов, парализуя движение транспорта и нарушая график полета самолетов.

Некоторые из активистов были приговорены к денежным штрафам и заключению в тюрьму.