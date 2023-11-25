У Вільнюсі пройшов військовий парад з танками Leopard та Abrams

У литовській столиці Вільнюсі у суботу пройшов військовий парад з нагоди 105-річчя створення армії, в якому взяли участь як литовські військовослужбовці, так і союзники по НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Проспектом Конституції у Вільнюсі пройшли понад 1400 військовослужбовців Литви та держав-союзників.

BNS nuotr.

BNS nuotr.

BNS nuotr.

Також у параді брали участь понад 100 одиниць військової техніки.

Під час параду Вільнюсом проїхали бойові машини піхоти Vilkas, самохідні гаубиці PzH 2000, танки Abrams, бойові машини піхоти Bradley, самохідні гаубиці Paladin, танки Leopard Бундесверу, бойові машини піхоти Puma і Marder, а також інша військова техніка.

Командувач литовської армії генерал Вальдемарас Рупшис сказав, що військовий парад покликаний послати ворогам сигнал, що "ми сильні, ми єдині, а блок НАТО міцний", а людям – звістку про те, що вони в безпеці.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю заявив, що напад Росії на країни Балтії та інших членів НАТО – лише питання часу.

Водночас йому заперечив головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис, який сказав, що прямої військової загрози для країни наразі немає.