В армії Литви заперечили слова глави МЗС про пряму військову загрозу від РФ

Головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив, що прямої військової загрози для країни наразі немає, коментуючи застереження міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса про можливість нападу РФ.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав LRT.

"Наші аналітики розвідки дають такі оцінки перспектив: поточні загрози, середньострокові загрози та довгострокові загрози. Згідно з їхньою оцінкою, безумовно, немає безпосередньої загрози воєнного конфлікту або вторгнення в нашу країну", – зазначив Рупшис.

Водночас, за його словами, у середньостроковій перспективі, яка охоплює період від п'яти до десяти років, багато чого залежатиме від результату війни в Україні.

Він додав, що оцінка литовських військових полягає в тому, що Росія продовжуватиме становити для Вільнюса загрозу в довгостроковій перспективі.

"Але все залежатиме від нас. Ми повинні підготуватися до цього конфлікту спокійно, холоднокровно. Від нас буде залежати, станеться він чи ні", – пояснив Рупшис.

Головнокомандувач також заявив, що РФ не готова напасти на країни НАТО та що навіть "непередбачувана Росія, часом непередбачуваний Путін точно знає, що НАТО – це Альянс з ядерною зброєю".

"Вони просто вважали Україну країною, яка не зможе чинити опір – через брак або волі, або потенціалу. З НАТО інша справа. НАТО має відповідну зброю, незалежно від того, наскільки ми говоримо, що ми роззброєні. Подивіться на скандинавські країни, у них понад 140 винищувачів або літаків п'ятого покоління. РФ, безумовно, знає про це і сприймає це", – резюмував Рупшис.

Напередодні президент Литви Гітанас Науседа закликав главу МЗС Габріелюса Ландсбергіса "присісти і заспокоїтися" після того, як той в інтерв'ю заявив, що напад Росії на країни Балтії та інших членів НАТО – лише питання часу.

Нещодавно Ландсбергіс заявив, що Литва повинна готуватися до того, що Росія може продовжити війну проти країн НАТО, якщо не зазнає повної поразки в Україні.

Таким чином, міністр закордонних справ наголосив на необхідності для Литви більше зосередитися на обороні, а для ЄС і США – не тиснути на Україну, щоб вона уклала мирну угоду з Росією.

Ландсбергіс також виступив за запровадження в Литві загального призову.