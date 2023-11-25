В Вильнюсе прошел военный парад с танками Leopard и Abrams

В литовской столице Вильнюсе в субботу прошел военный парад по случаю 105-летия создания армии, в котором приняли участие как литовские военнослужащие, так и союзники по НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По проспекту Конституции в Вильнюсе прошли более 1400 военнослужащих Литвы и государств-союзников.

Также в параде участвовали более 100 единиц военной техники.

BNS nuotr.

BNS nuotr.

BNS nuotr.

Во время парада по Вильнюсу проехали боевые машины пехоты Vilkas, самоходные гаубицы PzH 2000, танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, самоходные гаубицы Paladin, танки Leopard Бундесвера, боевые машины пехоты Puma и Marder, а также другая военная техника.

Командующий литовской армии генерал Вальдемарас Рупшис сказал, что военный парад призван послать врагам сигнал, что "мы сильны, мы едины, а блок НАТО прочен", а людям – весть о том, что они в безопасности.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью заявил, что нападение России на страны Балтии и других членов НАТО – лишь вопрос времени.

В то же время ему возразил главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис, который сказал, что прямой военной угрозы для страны пока нет.