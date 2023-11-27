У Литві перевірять понад 760 іноземців, які отримали громадянство країни як виняток

Департамент державної безпеки (ДДБ) Литви на прохання Міністерства внутрішніх справ перевірить 761 особу, які за останні 30 років отримали литовське громадянство як виняток.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Перевірку проведуть у зв'язку з появою інформації про те, що деякі особи, які отримали литовське громадянство як виняток, можуть порушувати складену присягу.

"ДДБ отримав від МВС інформацію про 761 особу з проханням оцінити на підставі закону, чи не становлять вони загрози інтересам національної безпеки. У порядку, передбаченому законом, висновки ДДБ будуть передані в Департамент міграції", – йдеться в коментарі литовської спецслужби.

У литовському МВС раніше заявили, що осіб, занесених до цього списку, перевірять за критеріями "загроза національній безпеці" та "підтримка дій держави-агресора".

Після отримання висновку спецслужб подальші рішення ухвалюватиме Департамент міграції Литви.

Нагадаємо, 13 листопада литовське МВС звернулося до Департаменту державної безпеки (VSD) з проханням перевірити 800 іноземців, які мають литовське громадянство, надане їм у вигляді винятку.

Це рішення ухвалили після повідомлення ЗМІ про те, що російська балерина Ілзе Лієпа, яка також має литовське громадянство, публічно розхвалила президента РФ Владіміра Путіна і його війну в Україні.

Перед цим президент Литви Гітанас Науседа нещодавно позбавив литовського громадянства російську фігуристку Маргариту Дробязко.

Литовська влада стверджувала, що Дробязко підтримувала тісні професійні та особисті зв'язки з Татьяною Навкою, дружиною Дмитрія Пєскова, прессекретаря президента Росії Владіміра Путіна.