В Литве проверят более 760 иностранцев, получивших гражданство страны в порядке исключения

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы по просьбе Министерства внутренних дел проверит 761 человека, которые за последние 30 лет получили литовское гражданство в порядке исключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Проверку проведут в связи с появлением информации о том, что некоторые лица, получившие литовское гражданство в порядке исключения, могут нарушать принятую присягу.

"ДГБ получил от МВД информацию о 761 лице с просьбой оценить на основании закона, не представляют ли они угрозы интересам национальной безопасности. В порядке, предусмотренном законом, выводы ДГБ будут переданы в Департамент миграции", – говорится в комментарии литовской спецслужбы.

В литовском МВД ранее заявили, что лиц, занесенных в этот список, проверят по критериям "угроза национальной безопасности" и "поддержка действий государства-агрессора".

После получения заключения спецслужб дальнейшие решения будет принимать Департамент миграции Литвы.

Напомним, 13 ноября литовское МВД обратилось в Департамент государственной безопасности (VSD) с просьбой проверить 800 иностранцев, которые имеют литовское гражданство, предоставленное им в виде исключения.

Это решение приняли после сообщения СМИ о том, что российская балерина Илзе Лиепа, которая также имеет литовское гражданство, публично расхвалила президента РФ Владимира Путина и его войну в Украине.

Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа недавно лишил литовского гражданства российскую фигуристку Маргариту Дробязко.

Литовские власти утверждали, что Дробязко поддерживала тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.